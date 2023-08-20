Многие сейчас ругаются. Шныряют там в Одессу какие-то корабли, а ведь обещали после разрыва "зерновой сделки" - не пустим никого! Но не все так просто! Дело в том, что противник решил нас обхитрить, чтобы нанести нам тактическое поражение.
Черноморские ловушки НАТО. Варианты ответа
Комментарии
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тор О
Плохому танцору яйца мешают
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11 час.
v
vasyn
Победе в этой омерзительной войне мешает только один человек и вы все знаете его имя.
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6 час.
Алексей Васильев
Я правильно понял, что укровоякам предлагается самим топить западные корыта с укрозерном?
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5 час.
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