Черноморские ловушки НАТО. Варианты ответа

Многие сейчас ругаются. Шныряют там в Одессу какие-то корабли, а ведь обещали после разрыва "зерновой сделки" - не пустим никого! Но не все так просто! Дело в том, что противник решил нас обхитрить, чтобы нанести нам тактическое поражение.