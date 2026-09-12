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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Локо» 1 победа в 11 матчах сезона. Сегодня проиграли «Зениту» – 1:2

«Локомотив» выиграл один матч из одиннадцати в нынешнем сезоне.  Сегодня команда Михаила Галактионова уступила «Зениту» со счетом 1:2 в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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