Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин ударил по Германии. Наконец-то

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Виктория Никифорова Белую розу, которую канцлер Шольц положил в субботу на паперть Магдебургского собора, он с таким же успехом мог бы положить на свою политическую могилу.

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