Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино с детьми, Кейт Мосс с бойфрендом, Деми Мур с собачкой на показе Gucci

В понедельник, 13 мая, в галерее Tate Modern в Лондоне состоялся показ круизной коллекции Gucci. Гостями модного шоу стали звёзды шоу-бизнеса и друзья бренда, среди них: Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино вместе с общей дочерью Валентиной и детьми от предыдущего брака бизнесмена Франсуа-Анри — младшим и Матильдой, Деми Мур со своим компаньоном, собакой Пилаф, солистка Blondie Дебби Харри, Тина Кунаки, Кейт Мосс с дочерью Лилой, бойфрендом Николаем фон Бисмарком и его матерью Дебонер.