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Царьград

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В Петербурге задержали 11 участников сети GSM-шлюзов на 7 млн рублей

В Петербурге задержали 11 участников сети GSM-шлюзов на 7 млн рублей

В Санкт-Петербурге ликвидировано преступное сообщество, участники которого занимались установкой и обслуживанием GSM-шлюзов, использовавшихся для массовых звонков гражданам.

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