Правила мирового порядка, о которых не принято говорить вслух

«Первое правило клуба: никому не говорить о бойцовском клубе»(к/ф «Бойцовский клуб») «Запад заявляет, что отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман и двойные стандарты, рассчитанные на дураков» (Владимир Путин) На самом деле нет никаких двойных стандартов.