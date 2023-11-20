Сразу двумя машинами: как работают смертоносные "Ураганы" по ВСУ

Скриншот видео Российские артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации противника в зоне СВО. Помогла в этом бойцам реактивная система залпового огня "Ураган", сообщила корреспондент "Известий" Ксения Солдатова.
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