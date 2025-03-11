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Царьград

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Иржи Прохазка обвинил нового чемпиона UFC Магомеда Анкалаева в мошенничестве

Иржи Прохазка обвинил нового чемпиона UFC Магомеда Анкалаева в мошенничестве

Бывший чемпион UFC Иржи Прохазка назвал русского Магомеда Анкалаева "мошенником" после его победы над Алексом Перейрой на турнире UFC 313.

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