Врач Мухина: ухудшение зрения и слуха может быть симптомом гиповитаминоза

Гиповитаминоз — болезненное состояние, когда организм испытывает дефицит определенных витаминов. Диетолог Марият Мухина объяснила, какие признаки указывают на недостаток конкретного вещества, сообщила радиостанция Sputnik.
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