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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о том, что Валиева будет вести «Новую Песню года»: «Есть пример блистательной телеведущей Загитовой. А где одна, там и другая»

«Мы видим эксперименты от Первого канала, которые активными стараниями Константина Эрнста и Ольги Черносвитовой развивают такой прекрасный вид спорта, как фигурное катание.

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