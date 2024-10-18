Пикап Mazda BT-50: еще один рестайлинг[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В прежние годы пикап Mazda BT-50 был родственником модели Ford Ranger, но с 2020 года под индексом BT-50 выпускается совсем другой автомобиль, унифицированный с грузовичком Isuzu D-Max.
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