Пикап Mazda BT-50: еще один рестайлинг[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В прежние годы пикап Mazda BT-50 был родственником модели Ford Ranger, но с 2020 года под индексом BT-50 выпускается совсем другой автомобиль, унифицированный с грузовичком Isuzu D-Max.