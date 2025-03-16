Брить или не брить? Зачем на новых шинах торчат какие-то странные волоски

Рассматриая новую автомобильную шину, вы могли заметить, что по всей ее поверхности торчат волоски. Сразу возникает вопрос: зачем они нужны? Может, это какой-то технологический элемент, который делает шину качественней? Или, наоборот, брак производства? Давайте разберемся!Первое, что бросается в глаза, — это расположение этих волосков.