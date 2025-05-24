НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

9 подписчиков

«Зенит» — «Ахмат»: Карасев помог Иванову назначить пенальти. Зачем фолил Камилов?

На 24-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» судья Сергей Иванов после вмешательства видеоассистентов Сергея Карасева и Максима Гаврилина и просмотра видеоповтора быстро изменил первоначальное решение, правильно зафиксировал фол Владислава Камилова, назначил пенальти и вынес грозненцу предупреждение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх