На 24-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» судья Сергей Иванов после вмешательства видеоассистентов Сергея Карасева и Максима Гаврилина и просмотра видеоповтора быстро изменил первоначальное решение, правильно зафиксировал фол Владислава Камилова, назначил пенальти и вынес грозненцу предупреждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)