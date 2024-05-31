Индонезиец только после свадьбы узнал, что женился на мужчине

«Год встречавшийся с женщиной индонезиец лишь после свадьбы обнаружил, что его жена на самом деле пытавшийся его обмануть мужчина»: В Индонезии воплотили в жизнь ремикс фильма «Здравствуйте, я ваша тетя».
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