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О разнице менталитета русского и американца

О разнице менталитета русского и американца

Недавно услышал отрывок из интервью Скотта Риттера, где ведущий задал вопрос:– Если бы вы, Скотт, были главным генералом армии России и Путин сказал бы вам: "Скотт, я хочу, чтобы ты закончил эту войну как можно скорее.

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Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
Может и будем жить. Если после очередной их &quot;эффективной вспышки&quot; с адекватным ответом не превратим всю Землю в некое подобие Марса.
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