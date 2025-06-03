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Стример JesusAVGN подал иск на обжалование статуса иностранного агента

Стример JesusAVGN подал иск на обжалование статуса иностранного агента

Популярный видеоблогер и стример Алексей Губанов*, более известный, как JesusAVGN и Хесус, внесенный Министерством юстиций РФ в реестр иностранных агентов, подал исковое заявление об оспаривании этого решения.

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