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Ампутация конечностей деревьев

Ампутация конечностей деревьев

Повсеместное так называемое «коронирование» растений в Крыму, в народе прозвали уже ампутированием. С деревьев, которые в жаркую солнечную погоду создают спасительную тень, безжалостно (по отношению к растениям и людям) срезают ветки, оставляя лишь стволы.

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Комментарии
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Татьяна Климова
У нас в городе тоже так режут деревья! Иногда просто ствол оставляют! Режут простые работяги, им все равно! Лично мне очень жалко эти деревья!!! Бывает и погибают деревья после этого! :(
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