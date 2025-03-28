Повсеместное так называемое «коронирование» растений в Крыму, в народе прозвали уже ампутированием. С деревьев, которые в жаркую солнечную погоду создают спасительную тень, безжалостно (по отношению к растениям и людям) срезают ветки, оставляя лишь стволы.
Ампутация конечностей деревьев
Комментарии
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Татьяна Климова
У нас в городе тоже так режут деревья! Иногда просто ствол оставляют! Режут простые работяги, им все равно! Лично мне очень жалко эти деревья!!! Бывает и погибают деревья после этого! :(
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20 час.
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