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Царьград

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Названа причина размолвки: Маску не понравился бюджет Трампа

Названа причина размолвки: Маску не понравился бюджет Трампа

Илон Маск раскритиковал законопроект о бюджете американского лидера.Американский миллиардер Илон Маск подверг критике "единый, большой, красивый" законопроект президента США о сокращении федеральных расходов.

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