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ИА Регнум

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«Просвещение» снизило цены на учебники по истории по предписанию ФАС

«Просвещение» снизило цены на учебники по истории по предписанию ФАС

Издательство «Просвещение» снизило цены на государственные учебники по истории для 10-х и 11-х классов после предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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