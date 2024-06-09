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Добрый Мир

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Русские ракеты прибыли вовремя: Взрыв прогремел после прибытия британских офицеров

Русские ракеты прибыли вовремя: Взрыв прогремел после прибытия британских офицеров

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Комментарии
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Игорь Егоров
Прибалтов надо уже давно встряхнуть так, чтобы они обделались и стали думать о том куда им предстоит переселяться.
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22 час.
СЗ
Светлана Зуева
Чехи и британцы....самые,самые гадкие....в утиль паскудников!
Ответить
8 час.

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