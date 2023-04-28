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Небензя заявил об упущениях в резолюции СБ ООН по Афганистану

Небензя заявил об упущениях в резолюции СБ ООН по Афганистану

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 27 апреля заявил, что резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН, осуждающая запрет на работу женщин в Афганистане, оставила за скобками ряд вопросов, связанных с решением проблем жителей этой страны.

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