Небензя заявил об упущениях в резолюции СБ ООН по Афганистану

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 27 апреля заявил, что резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН, осуждающая запрет на работу женщин в Афганистане, оставила за скобками ряд вопросов, связанных с решением проблем жителей этой страны.