В Севастополе открыли стелу «Во славу российского флота служим России с детства»

В День ВМФ России, в год 330-летия основания Военно-Морского Флота, в Севастопольском филиале Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) торжественно открыли стелу «Во славу российского флота служим России с детства».
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