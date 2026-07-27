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Крымская газета

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В Севастополе открыли стелу «Во славу российского флота служим России с детства»

В Севастополе открыли стелу «Во славу российского флота служим России с детства»

В День ВМФ России, в год 330-летия основания Военно-Морского Флота, в Севастопольском филиале Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) торжественно открыли стелу «Во славу российского флота служим России с детства».

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