В Киеве началась подготовка к контрнаступлению: Купи себе два гроба, а третий забери в подарок другу

- Любой гасконец с детства академик, - говорил главный герой "Трех мушкетеров". А вот любой украинец с детства живет с такой рыночной жилкой, что парочка дипломированных маркетологов удавится от зависти, глядя на то, что устраивают украинцы.
- Любой гасконец с детства академик, - говорил главный герой "Трех мушкетеров". А вот любой украинец с детства живет с такой рыночной жилкой, что парочка дипломированных маркетологов удавится от зависти, глядя на то, что устраивают украинцы.
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