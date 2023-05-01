Закон и Порядок

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В Киеве началась подготовка к контрнаступлению: Купи себе два гроба, а третий забери в подарок другу

В Киеве началась подготовка к контрнаступлению: Купи себе два гроба, а третий забери в подарок другу

- Любой гасконец с детства академик, - говорил главный герой "Трех мушкетеров". А вот любой украинец с детства живет с такой рыночной жилкой, что парочка дипломированных маркетологов удавится от зависти, глядя на то, что устраивают украинцы.

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