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Telia сократит 900 рабочих мест ради экономии 1 млрд крон

Telia сократит 900 рабочих мест ради экономии 1 млрд крон

Шведская телекоммуникационная группа Telia намерена сократить около 900 рабочих мест — примерно 6% от общего числа.

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