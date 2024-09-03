Автобусы пяти маршрутов Казани временно изменили схему движения

С сегодняшнего дня в Казани автобусы №22, 28а, 30, 54, 89 начнут ходить по измененному маршруту. Как ранее сообщал городской Комитет по транспорту, причиной временных неудобств стали проведение компанией «Энергоресурс» работ по выносу водопровода по улице Чехова.
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