Автобусы пяти маршрутов Казани временно изменили схему движения

С сегодняшнего дня в Казани автобусы №22, 28а, 30, 54, 89 начнут ходить по измененному маршруту. Как ранее сообщал городской Комитет по транспорту, причиной временных неудобств стали проведение компанией «Энергоресурс» работ по выносу водопровода по улице Чехова.