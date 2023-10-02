Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мы вынуждены применить Ядерное Оружие?

Мы вынуждены применить Ядерное Оружие?

Видимо, скоро стоит ждать его испытаний, - ведь, перед применением любого оружия всегда желательно убедиться, что оно до сих пор боеготово и отвечает заявленным характеристикам.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...Земли и своей хватает...&quot;(с)     М-да... Вообще-то, это тоже НАША земля. Веками была НАШЕЙ. Причём из самых лучших мировых чернозёмов. А под ними тоже много чего. Уголь, железная руда, уран, да тот же газ... И если ВАМ &quot;там в принципе ничего особо не нужно&quot;, то ВЫ, слава Богу, далеко не весь народ и руководство России.  P.S. Кстати, насчёт &quot;Ресурсов каких-то серьезных&quot;: - вы явно не в курсе последних трендов. Продовольствие одним из самых серьёзных ресурсов становится. Не зря сейчас с Украины чернозём эшелонами вывозится. Совсем как во 2-ю мировую.  😉😃
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2 час.
Андрей Бедный
Уже 30 лет как не наша, к сожалению. И большую часть уже забираем. Но ту часть которая должна подвергнуться ударам - западную - забирать смысла нет. Там еще и крайне нелояльное неадекватное население которое будет веками строить козни. Не стоит оно того. Как пшеки, которые с момента аннексии после наполеоновских войн вели подрывную деятельность да и до сих пор припоминают и ненавидят. Продовольствия, слава Богу, и так хватает, даже экспортируем много, и для выращивания продовольствия нужны уже не огромные территории с черноземом, а технологичные многоэтажные фермы - чай 21 век на дворе и крестьяне с плугами уже не актуальны.
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2 час.
Meerflieger
Ну ежели это про Западную Украину, тогда да. нехрен йододефицитных потомков сифилитиков жалеть... 😃
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35 мин.

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