Мы вынуждены применить Ядерное Оружие?

"...Земли и своей хватает..."(с) М-да... Вообще-то, это тоже НАША земля. Веками была НАШЕЙ. Причём из самых лучших мировых чернозёмов. А под ними тоже много чего. Уголь, железная руда, уран, да тот же газ... И если ВАМ "там в принципе ничего особо не нужно", то ВЫ, слава Богу, далеко не весь народ и руководство России. P.S. Кстати, насчёт "Ресурсов каких-то серьезных": - вы явно не в курсе последних трендов. Продовольствие одним из самых серьёзных ресурсов становится. Не зря сейчас с Украины чернозём эшелонами вывозится. Совсем как во 2-ю мировую. 😉😃

Андрей Бедный

Уже 30 лет как не наша, к сожалению. И большую часть уже забираем. Но ту часть которая должна подвергнуться ударам - западную - забирать смысла нет. Там еще и крайне нелояльное неадекватное население которое будет веками строить козни. Не стоит оно того. Как пшеки, которые с момента аннексии после наполеоновских войн вели подрывную деятельность да и до сих пор припоминают и ненавидят. Продовольствия, слава Богу, и так хватает, даже экспортируем много, и для выращивания продовольствия нужны уже не огромные территории с черноземом, а технологичные многоэтажные фермы - чай 21 век на дворе и крестьяне с плугами уже не актуальны.