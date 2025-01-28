Почему не будет обвала цен на аренду жилья: 6 причин

Высокая ключевая ставка, инфляция и отсутствие массовой льготной ипотеки не позволят ценам на аренду жилья резко снизиться В 2024 году на рынке аренды жилья в Москве наблюдалась аномальная активность: спрос не снижался даже в июне-июле — период, который в предыдущие годы был наиболее спокойным.