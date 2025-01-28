Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

17 подписчиков

Почему не будет обвала цен на аренду жилья: 6 причин

Почему не будет обвала цен на аренду жилья: 6 причин

Высокая ключевая ставка, инфляция и отсутствие массовой льготной ипотеки не позволят ценам на аренду жилья резко снизиться В 2024 году на рынке аренды жилья в Москве наблюдалась аномальная активность: спрос не снижался даже в июне-июле — период, который в предыдущие годы был наиболее спокойным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх