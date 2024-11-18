На Кубани задержали агента ВСУ: продажные марионетки разбрелись по всей России

Мужчина занимался сбором информации о транспортных и критически важных объектах региона. Он осуществлял фотосъемку опор мостов, линий электропередачи и прочих объектов, передавая эти материалы ВСУ Служба безопасности РФ задержала его в квартире в Лазаревском районе города Сочи.