Аргументы и Факты

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В ГД предложили амнистировать жителей новых регионов РФ – «Известия»

В ГД предложили амнистировать жителей новых регионов РФ – «Известия»

Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесёт в Госдуму законопроект, распространяющий действие российского Уголовного кодекса на новые территории, документ предусматривает амнистию местных жителей, пишет газета «Известия».

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