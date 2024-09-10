В Москве задержали гражданина Узбекистана Мухаммадамина Г. по подозрению в том, что он являлся наводчиком ВСУ.
В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАВОДЧИКА ВСУ ИЗ УЗБЕКИСТАНА
Комментарии
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лина любимцева
Расстреливать нужно таких наводчиков....
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2 час.
лл
лина любимцева
Зато последнюю неделю по телевидению взахлеб расхваливают дружественные и перспективные экономические связи с Узбекистаном. "Крому война, а кому...
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2 час.
NS
Nina S
В одиночную камеру. Пожизненно.
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56 мин.
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