Трагедия в мире кино: актер Кристиан Оливер и его дочери погибли в авиакатастрофе Елена ГалицкаяГолливудская индустрия и мировое сообщество поколебались от новости о трагической гибели знаменитого актера Кристиана Оливера и его двух дочерей в результате авиакатастрофы.
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