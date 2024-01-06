Трагедия в мире кино: актер Кристиан Оливер и его дочери погибли в авиакатастрофе Елена ГалицкаяГолливудская индустрия и мировое сообщество поколебались от новости о трагической гибели знаменитого актера Кристиана Оливера и его двух дочерей в результате авиакатастрофы.