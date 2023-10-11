Революционный дрон «Ультиматум 10» показал себя. Россия получила военную базу в Абхазии

Россия не просто получает военно-морскую базу на Чёрном море, но происходящие события ещё и очень чётко показывают, насколько своевременно это делается! Судя по всему, на Ближнем Востоке может сейчас полыхнуть (или обойтись – это уж как события станут развиваться), но хорошо, что Россия готовилась … .