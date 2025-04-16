Отключение от аппаратов или шанс на чудо? Разоблачение главных мифов Состояние Тиграна Кеосаяна остаётся критическим: режиссёр продолжает находиться…Сообщение Тигран Кеосаян: о состоянии здоровья на 16 апреля 2025 года появились сначала на Ежедневные новости.