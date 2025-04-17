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ВСУ бегут из монастыря под Курском. Перед этим они подорвали несколько строений комплекса. Что об этом известно?

ВСУ бегут из монастыря под Курском. Перед этим они подорвали несколько строений комплекса. Что об этом известно?

ТАСС: ВСУ взорвали ряд строений на территории Горнальского монастыря под Курском Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали ряд строений на территории удерживаемого ими Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

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Комментарии
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А
Александр
Укронацисты ничего другого не заслуживают как отправки к своему идолу - бандере. Никакой пощады к этим бандерлогам!
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21 час.
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