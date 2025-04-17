ВСУ бегут из монастыря под Курском. Перед этим они подорвали несколько строений комплекса. Что об этом известно?

ТАСС: ВСУ взорвали ряд строений на территории Горнальского монастыря под Курском Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали ряд строений на территории удерживаемого ими Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.
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