Стал известен мотив планировавшегося покушения на Корчевникова

Сооснователь ЮКОСа Леонид Невзлин* планировал организовать нападение на генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и собирал сведения о нем, так как ему не нравилась общественная позиция журналиста.
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