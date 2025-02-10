Политика как он...
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Политика как она есть

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Стал известен мотив планировавшегося покушения на Корчевникова

Стал известен мотив планировавшегося покушения на Корчевникова

Сооснователь ЮКОСа Леонид Невзлин* планировал организовать нападение на генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и собирал сведения о нем, так как ему не нравилась общественная позиция журналиста.

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