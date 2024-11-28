Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав жительницы Крыма

В СМИ сообщается, что жительнице Крыма, которая является сиротой, предоставили жилое помещение, от которого она была вынуждена отказаться, так как условия проживания не соответствуют установленным нормам.
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