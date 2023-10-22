17-летний Гиу о голе в дебютном матче за «Барсу»: «Не могу поверить – я всю жизнь работал, чтобы получить шанс. Нужно пользоваться работой Ла Масии в трудные времена, как сейчас»

Воспитанник каталонского клуба вышел на замену на 79-й минуте матча с «Атлетиком» и забил спустя 35 секунд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Божович думает о получении паспорта РФ: «В России никогда не чувствовал себя иностранцем. В Сочи можно было бы жить, Ростове, Краснодаре – люблю солнце»
- Беспалов о жизни в Ницце: «В первой квартире обнаружились тараканы, однажды поймал клопа. Город загажен, надо ходить аккуратно, поскольку можно наступить на фекалии животных»
- Чимаев и Мухаммад сфотографировались с флагом Палестины
Свежие комментарии