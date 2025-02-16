Ушёл из жизни Виктор Антонов, арт-директор Half-Life 2 и Dishonored Мир видеоигр понёс ...

Ушёл из жизни Виктор Антонов, арт-директор Half-Life 2 и DishonoredМир видеоигр понёс тяжелую утрату – в возрасте 52 лет скончался Виктор Антонов, легендарный художник и дизайнер, создавший уникальные миры Half-Life 2 и Dishonored.