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Ушёл из жизни Виктор Антонов, арт-директор Half-Life 2 и Dishonored Мир видеоигр понёс ...

Ушёл из жизни Виктор Антонов, арт-директор Half-Life 2 и Dishonored Мир видеоигр понёс ...

Ушёл из жизни Виктор Антонов, арт-директор Half-Life 2 и DishonoredМир видеоигр понёс тяжелую утрату – в возрасте 52 лет скончался Виктор Антонов, легендарный художник и дизайнер, создавший уникальные миры Half-Life 2 и Dishonored.

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