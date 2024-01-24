Продюсер Кобылянский считает певца SHAMAN просто проектом без личности

АС

Александр Сысоев

Кобылянский просто прохиндей от музыки, хочет быть своим и нашим и вашим. Чувствуются гены нации, вечно ненавидящей Россию. А Шаман хорош не только в патриотических песнях, где он почти гениален, но и в лирических, например, "На заре". А что пожелать Кобылянскому за его камуфлированную ненависть ко всему русскому? Чемодан - вокзал - Израиль.