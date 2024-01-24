Композитор и музыкант, бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский заявил, что исполнитель SHAMAN для него просто проект.
Продюсер Кобылянский считает певца SHAMAN просто проектом без личности
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Кобылянский- цука крутой.. Кто это?
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18 час.
АС
Александр Сысоев
Кобылянский просто прохиндей от музыки, хочет быть своим и нашим и вашим. Чувствуются гены нации, вечно ненавидящей Россию. А Шаман хорош не только в патриотических песнях, где он почти гениален, но и в лирических, например, "На заре". А что пожелать Кобылянскому за его камуфлированную ненависть ко всему русскому? Чемодан - вокзал - Израиль.
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17 час.
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