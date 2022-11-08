В Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении участников группы, инсценировавшей ДТП с целью получения страховых выплат

Следователями ОМВД России по Тамбовскому району и МО МВД России «Благовещенский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 7 местных жителей.
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