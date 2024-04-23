Губернатор Томенко представит депутатам отчет о работе правительства

Для руководителя региона это будет уже шестой ежегодный отчет о работе кабмина Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 24 апреля, выступит перед депутатами АКЗС с отчетом о работе правительства за 2023 год.
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