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Военные новости ★ сводки СВО

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Эстония оказалась на последнем месте среди спонсоров Украины с начала СВО

Эстония оказалась на последнем месте среди спонсоров Украины с начала СВО Эстония, которая часто говорит о своей помощи Украине, на самом .

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