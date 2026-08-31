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Две школы Владивостока вошли в полторы сотни лучших в России

Две школы Владивостока вошли в полторы сотни лучших в России

Технический лицей и Университетская школа ДВФУ вошли в рейтинг 150 лучших школ России. Рейтинг составлялся на основе количества выпускников, поступивших в главные вузы страны, сообщает PRIMPRESS.

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