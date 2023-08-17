В России могут разрешить кредитную амнистию для семей с детьми

В Госдуме предложили ввести в России кредитную амнистию для семей, в которых есть дети. Депутат Яна Лантратова - первый заместитель председателя комитета ГД РФ по просвещению - заявила, что среди бедных граждан в РФ более 80% - это семьи с детьми.