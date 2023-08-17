Наш потерянный мир

34 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Секретева
    Фамилию надо иметь звучную!«Эпоха перемен»: ...
  • Владимир Бурлаков
    Около десяти лет  фашистское  зверьё, уничтожает гражданское население и жилой  комплекс Донбасса.Какой год Россия с ...Украинские боевик...
  • ШКИПЕР
    А она не рассказала ,как стала директором этого Центра ?«Эпоха перемен»: ...

В России могут разрешить кредитную амнистию для семей с детьми

В России могут разрешить кредитную амнистию для семей с детьми

В Госдуме предложили ввести в России кредитную амнистию для семей, в которых есть дети. Депутат Яна Лантратова - первый заместитель председателя комитета ГД РФ по просвещению - заявила, что среди бедных граждан в РФ более 80% - это семьи с детьми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх