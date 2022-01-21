Марков: ЕС может  ввести против России санкции и без «вторжения» на Украину

Ряд жестких санкций Евросоюза против России, включающих конфискацию собственности, эмбарго на поставки энергоносителей и блокировку миллиардов долларов в банках, может быть введен даже в том случае, если Россия не даст для этого никакого повода.
Ряд жестких санкций Евросоюза против России, включающих конфискацию собственности, эмбарго на поставки энергоносителей и блокировку миллиардов долларов в банках, может быть введен даже в том случае, если Россия не даст для этого никакого повода.
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