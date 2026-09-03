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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике об уходе Барколя из «ПСЖ»: «Брэдли хотел более важную роль в команде, но я никому не могу этого обещать. От этого выиграют все, думаю»

Главный тренер « ПСЖ » Луис Энрике считает, что уход Брэдли Барколя стал лучшим решением для всех сторон.

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