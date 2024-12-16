Астраханским музыкантам помогут записать свой первый трек

Цифровая экосистема МТС открывает второй поток бесплатного образовательного музыкального курса «Первый трек» на онлайн-платформе «Поколение М», куда приглашает начинающих музыкантов из Астраханской области.
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