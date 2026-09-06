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Пронедра

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До 1 октября нужно оформить социальные выплаты и льготы

До 1 октября нужно оформить социальные выплаты и льготы

Срок, который нельзя пропустить: семьи с детьми, инвалиды, ветераны и региональные льготники должны проверить свои права на поддержку.

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