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Мировое обозрение

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«Доктрина Донро»: вслед за Венесуэлой и Кубой у Трампа нацелились на Никарагуа

«Доктрина Донро»: вслед за Венесуэлой и Кубой у Трампа нацелились на Никарагуа

Администрация Дональда Трампа открывает новый фронт давления в Западном полушарии. 2 сентября госсекретарь США Марко Рубио объявил о намерении Вашингтона задействовать механизмы Организации американских государств, чтобы добиться изоляции Никарагуа, и призвал международных партнёров немедленно прекратить вести дела с правительством Даниэля Ортеги в обычном режиме.

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