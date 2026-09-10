«Доктрина Донро»: вслед за Венесуэлой и Кубой у Трампа нацелились на Никарагуа

Администрация Дональда Трампа открывает новый фронт давления в Западном полушарии. 2 сентября госсекретарь США Марко Рубио объявил о намерении Вашингтона задействовать механизмы Организации американских государств, чтобы добиться изоляции Никарагуа, и призвал международных партнёров немедленно прекратить вести дела с правительством Даниэля Ортеги в обычном режиме.