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Дзагоев завершит карьеру из-за травмы. У него 14 минут в 2 играх за греческую «Ламию» (Gazzetta.gr)

Дзагоев завершит карьеру из-за травмы. У него 14 минут в 2 играх за греческую «Ламию» (Gazzetta.gr)

Как утверждает Gazzetta.gr, 33-летний полузащитник сообщил об этом решении всем в греческой «Ламии», к которой присоединился в конце сентября на правах свободного агента.

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